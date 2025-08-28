Інтерфакс-Україна
Події
09:48 28.08.2025

В Запорізькій області до кінця року мають працювати 24 підземні школи - речник ОВА

1 хв читати
В Запорізькій області до кінця року мають працювати 24 підземні школи - речник ОВА

В Запорізькій області до кінця року мають працювати 24 підземні школи, повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

"Загалом почне працювати 300 закладів освіти, з них близько 190 - у змішаному форматі", - сказав Коваленко в ефірі національного телемарафону в четвер.

Також він розповів, що у області уже працює 8 підземних шкіл, а протягом вересня планується запустити ще 7 таких шкіл.

"Загалом до кінця року має бути зведено 24 школи. Таким чином ми охопимо загальною середньою освітою близько 60 тис. школярів", - додав речник.

За його словами, цього року в області до перших класів піде понад 5 тис. школярів.

Теги: #коваленко #запорізька_область #підземна_школа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 28.08.2025
У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

У Харкові з вересня навчання почнеться у 7 підземних школах і 6 станціях метрополітену - Терехов

14:26 22.08.2025
Експерти закликають до мілітаризації суспільства та оновлення безпекової архітектури держави

Експерти закликають до мілітаризації суспільства та оновлення безпекової архітектури держави

12:02 19.08.2025
Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

13:43 15.08.2025
В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

17:02 13.08.2025
ЗСУ зводять нанівець російській прорив перед зустріччю Трампа з Путіним – ЦПД

ЗСУ зводять нанівець російській прорив перед зустріччю Трампа з Путіним – ЦПД

16:22 12.08.2025
БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

09:08 12.08.2025
Поранено 68-річного чоловіка внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області

Поранено 68-річного чоловіка внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області

16:59 11.08.2025
Текст угоди між Вірменією та Азербайджаном опублікований, в ЦПД назвали її приниженням Москви

Текст угоди між Вірменією та Азербайджаном опублікований, в ЦПД назвали її приниженням Москви

16:22 09.08.2025
Керівник ЦПД: Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України

Керівник ЦПД: Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України

13:29 09.08.2025
Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб

Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

ОСТАННЄ

Атака РФ на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль - Каллас

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів росіян, задіяних у війні

Офіс "Української правди" в Києві постраждав через російський обстріл

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

"Укрзалізниця" відновила рух через Козятин, затримки окремих поїздів до 5 годин

Радник Зеленського: Росія навмисно задає удари точною зброєю по житловим будинкам

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

Матернова: Обстріли – це справжня відповідь Москви на мирні зусилля

Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

ППО знищила й подавила 589 із 629 цілей, зафіксовані влучання на 13 локаціях та уламки ще на 26 – ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА