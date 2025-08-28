В Запорізькій області до кінця року мають працювати 24 підземні школи - речник ОВА

В Запорізькій області до кінця року мають працювати 24 підземні школи, повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

"Загалом почне працювати 300 закладів освіти, з них близько 190 - у змішаному форматі", - сказав Коваленко в ефірі національного телемарафону в четвер.

Також він розповів, що у області уже працює 8 підземних шкіл, а протягом вересня планується запустити ще 7 таких шкіл.

"Загалом до кінця року має бути зведено 24 школи. Таким чином ми охопимо загальною середньою освітою близько 60 тис. школярів", - додав речник.

За його словами, цього року в області до перших класів піде понад 5 тис. школярів.