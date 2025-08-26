Інтерфакс-Україна
Події
18:32 26.08.2025

АРМА виявило протиправне користування арештованими активами АТ "Дніпроважмаш"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) під час виїзного огляду арештованого майна заводу "Дніпроважмаш" (Дніпро) виявило, що службові особи підприємства продовжують протиправно користуватися активом, повідомляється на сайті АРМА.

У повідомленні нагадується, що "Дніпроважмаш" є одним з найбільших українських виробників машинобудівного устаткування, зокрема, обладнання для меткомбінатів, трубопроводів, метро, гірничодобувної промисловості.

За інформацією слідства, фігуранти кримінального провадження передавали обладнання та устаткування підприємства до рф з метою його подальшого використання у ВПК та інших галузях економіки держави-агресора.

"Такі дії кваліфікуються за статтею 111-2 Кримінального кодексу України як пособництво державі-агресору", - зазначається у повідомленні.

Відтак, у рамках розпочатого кримінального провадження, що ведеться Службою безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, активи АТ "Дніпроважмаш" (87,1017% акцій, промислове обладнання та нерухоме майно) були арештовані та ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 29 липня 2025 року передані в управління АРМА.

Разом з тим, з метою перевірки фактичного та технічного стану об’єктів товариства, документування їхніх характеристик, а також умов збереження, працівники центрального апарату АРМА та Південно-східного МТУ АРМА на чолі із заступником голови Станіславом Петровим провели виїзний огляд заводу.

Під час огляду співробітники АРМА встановили, що службові особи, пов’язані з фігурантами кримінального провадження, продовжують протиправно користуватися активом, в тому числі з метою подальшого розкрадання обладнання, устаткування та іншого майна "Дніпроважмаша".

Виявлені протиправні факти зафіксовано працівниками АРМА, інформацію передано до правоохоронних органів для відповідного реагування.

"У подальшому Нацагентством буде вжито всіх заходів щодо проведення оцінки та пошуку управителя на вказаний актив з метою збереження та наповнення держбюджету України. Активи агресора мають працювати на державу", – цитується в повідомленні Петров.

"Дніпроважмаш" – основний актив науково-виробничої фірма "Дніпротехсервіс" сім'ї бізнесмена Олексія Зінов'єва , яка, за даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку станом на перший квартал 2025 року володіла 40,43% акцій АТ "Дніпроважмаш".

Ще 24,42% належить Антону Зінов'єву, 9,5% - Єгору Зінов'єву, майже 12,75% - Славяні Зінов'євій (на всі ці пакети акцій рішенням суду було накладено арешт). Ще майже майже 9% акцій належить Володимиру Мелещику.

За даними opendatabot, 2024 року "Дніпроважмаш" отримав 55,5 млн грн збитку (роком раніше – 3,8 млн грн) за збільшення чистого доходу на 16% - до 282,7 млн грн. Кількість робітників становила 578 осіб (у 2023 році – 712).

У поточному році було порушено справу про банкрутство АТ "Дніпроважмаш".

