13:48 26.08.2025

На Харківщині співробітниця моргу обкрадала загиблих українських воїнів

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Молодша медсестра Чугуївського відділення державної установи "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи" систематично привласнювала особисті речі загиблих українських воїнів.

"Жінці повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 КК України)... Прокурори у суді клопотатимуть про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомили у відомстві, розслідування розпочалося після того, як до правоохоронців звернулася дружина загиблого військового, яка отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила що в нього зникла обручка, яка до передачі тіла до моргу була на місці.

Правоохоронці встановили, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи". Вона систематично привласнювала мобільні телефони, ланцюжки та обручки загиблих військових.

"Деякі кільця вона зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Надалі ці речі жінка здавала до ломбардів в обмін на готівку", - зазначають у прокуратурі.

Під час обшуку правоохоронці вилучили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.

Слідство триває: встановлюються інші потерпілі та перевіряється причетність інших працівників моргу до скоєних злочинів.

