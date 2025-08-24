Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

Очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін привітав з поверненням з полону колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.

"Він провів у російській неволі понад три роки тільки за те, що завжди залишався відданим Україні й не зрадив своїх переконань. Володимире Васильовичу, вітаю вдома — на вільній землі!" - написав Прокудін у телеграмі у неділю.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі, "ще у 2022 році Миколаєнко мав можливість повернутися, але свідомо відмовився від обміну на користь важкохворого співкамерника. Володимир наполягав, щоб перш за все врятували життя того чоловіка, адже його стан у неволі був критичним".

Сам Миколаєнко, виснажений та худий, у відео до допису привітав українців з Днем Незалежності.