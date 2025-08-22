Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Україна отримала від Європейської комісії EUR4,05 млрд, з них EUR1 млрд у межах ERA Loans та EUR3,05 млрд у рамках Ukraine Facility, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Україна отримала EUR4,05 млрд — EUR1 млрд у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та EUR3,05 млрд у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови" - написала вона у Телеграмі в пʼятницю.

Вона подякувала європейським партнерам. "Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі", - додала Свириденко.