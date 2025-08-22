Інтерфакс-Україна
13:51 22.08.2025

Комунальна галузь підключила понад 145 МВт когенераційних установок – Кулеба

Комунальні підприємства України в рамках підготовки до осіннє-зимового періоду 2025/2026 років підключили до мережі понад 145 МВт когенераційних установок, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Загальна потреба комунальної галузі – 908 когенераційних установок, донорами підтверджено постачання – 551. Загальна потужність підключених вже в мережу когенераційних установок сягає більше 145 МВт. Це реальні кроки до більш гнучкої та витривалої нашої енергосистеми", – сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" в парламенті в п’ятницю.

Як повідомлялося, Кулеба в п’ятницю, 22 серпня, у парламенті заявив, що Україна готова до ОЗП на понад 70%.

