Інтерфакс-Україна
Події
13:10 21.08.2025

РФ вчергове атакувала газотранспортні об’єкти України – Міненерго

1 хв читати

Безпілотники РФ вчергове атакували об’єкти газотранспортної інфраструктури, повідомило Міністерство енергетики.

"У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України. Триває оцінювання завданих збитків", – йдеться в його повідомленні у Телеграм у четвер.

Там зазначається, що завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано.

Як повідомлялося, 19 серпня РФ вдарила по нафтопереробній та газовій інфраструктурі Полтавської області.

Нещодавно внаслідок ракетної атаки було зруйноване приміщення "Донецькоблгазу" в Костянтинівці, водночас  він продовжує свою роботу.

За даними голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, атаки РФ в певний час призвели до втрати приблизно 40% видобутку природного газу.

Теги: #атака_рф #газотранспортна_інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 21.08.2025
Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

10:36 21.08.2025
Зеленський: Цієї ночі РФ встановила один зі своїх божевільних антирекордів - Москва не має намірів перемовин

Зеленський: Цієї ночі РФ встановила один зі своїх божевільних антирекордів - Москва не має намірів перемовин

09:43 21.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Мукачеву зросло до 15 - ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Мукачеву зросло до 15 - ДСНС

15:19 20.08.2025
Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

ВАЖЛИВЕ

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

ОСТАННЄ

JYSK відкрив оновлений магазин у Борисполі

У ЄС не згодні із санкціями США щодо суддів МКС

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

У Мукачеві вже 16 постраждалих, рятувальники локалізували пожежу на підприємстві

Українця – ймовірного учасника підриву "Північних потоків" - екстрадують до Німеччини

Посадовець ТЦК на Одещині за $10 тис. обіцяв таємно і без наслідків вивезти військового з частини

Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в "Ударі"

В Україні найближчими днями дощі, грози, в окремих районах – град і шквали

Шмигаль щодо запуску Defence City: Створюємо сприятливі умови для українських виробників озброєння

Парламент ухвалив закони про спецрежим Defence City

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА