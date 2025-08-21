РФ вчергове атакувала газотранспортні об’єкти України – Міненерго

Безпілотники РФ вчергове атакували об’єкти газотранспортної інфраструктури, повідомило Міністерство енергетики.

"У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України. Триває оцінювання завданих збитків", – йдеться в його повідомленні у Телеграм у четвер.

Там зазначається, що завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано.

Як повідомлялося, 19 серпня РФ вдарила по нафтопереробній та газовій інфраструктурі Полтавської області.

Нещодавно внаслідок ракетної атаки було зруйноване приміщення "Донецькоблгазу" в Костянтинівці, водночас він продовжує свою роботу.

За даними голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, атаки РФ в певний час призвели до втрати приблизно 40% видобутку природного газу.