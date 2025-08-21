Інтерфакс-Україна
Події
12:23 21.08.2025

УЧХ допомагає постраждалим від повітряної атаки РФ на Львів

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув наметове містечко для надання допомоги постраждалим від російської повітряної атаки на Львів.

"Український Червоний Хрест у Львівській області працює на місці атаки ударним безпілотником. На місці розгорнуто наметове містечко для надання допомоги постраждалим. Команда Українського Червоного Хреста надає першу допомогу, психологічну підтримку, базову гуманітарну допомогу", - розповів УЧХ у четвер у фейсбуці.

Як повідомлялось, вночі сталася комбінована атака ворога з використанням шахедів та ракет на Львів. Внаслідок атаки постраждало три особи.

За даними Львівської обласної військової адміністрації пошкоджені 26 житлових будинків, дитячий садочок, адмінбудівлі підприємства та судової адміністрації. Станом на цю годину встановлено, що потребують відселення мешканці 11 квартир.

 

Теги: #львів #тчху #учх

