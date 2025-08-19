До Дня Незалежності України у Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни", повідомила пресслужба Асоціації розвитку міжнародних відносин ADRUM.

В експозиції представлені роботи переможців XVI Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA – митців різного віку від дітей до літніх людей - з України Ізраїлю, Чорногорії, Чехії, Німеччини і Польщі.

Виставку можна відвідати у Центральному парку культури і відпочинку м. Києва (Володимирський узвіз, 2) біля Арки Свободи українського народу просто неба 24/7 до 1 жовтня (окрім комендантської години).

Артмарафон "Покоління війни" стартував у грудні 2023 року та планується проводитися до кінця війни. Проєкт виступає арт-терапією для українців, збирає художні свідчення війни та демонструє їх світу, закликаючи підтримувати Україну у боротьбі із загарбником. У рамках проєкту представлені роботи українців, які четвертий рік живуть під бомбардуваннями в своїх містах і селах, внутрішньо переміщених осіб та тих, хто вимушено покинув країну, а також митців із інших країн, що демонструє міжнародну підтримку України.

За час проведення артмарафону у ньому взяли участь понад 1000 митців із 20 країн, серед яких Україна, США, Канада, Албанія, Чорногорія, Румунія, Польща, Латвія, Франція та інші. Проєкт є частиною Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA.WAR, що з початку повномасштабного вторгнення України триває без перерви, аналізуючи зміну свідомості різних поколінь під час війни.

За цей період проведено понад 60 виставок та заходів культурної дипломатії у 17 країнах світу, включно з США, Швейцарією, Ватиканом, Японією, Китаєм, Польщею та Аргентиною.

Проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM та промоушен і продакшен компанією STUDIORAR за сприяння Міністерства культури та стратегічних комунікацій, Міністерства закордонних справ та Київської міської влади.