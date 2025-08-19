Інтерфакс-Україна
Події
12:06 19.08.2025

У Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни"

2 хв читати

До Дня Незалежності України у Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни", повідомила пресслужба Асоціації розвитку міжнародних відносин ADRUM.

В експозиції представлені роботи переможців XVI Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA – митців різного віку від дітей до літніх людей - з України Ізраїлю, Чорногорії, Чехії, Німеччини і Польщі.

Виставку можна відвідати у Центральному парку культури і відпочинку м. Києва (Володимирський узвіз, 2) біля Арки Свободи українського народу просто неба 24/7 до 1 жовтня (окрім комендантської години).

Артмарафон "Покоління війни" стартував у грудні 2023 року та планується проводитися до кінця війни. Проєкт виступає арт-терапією для українців, збирає художні свідчення війни та демонструє їх світу, закликаючи підтримувати Україну у боротьбі із загарбником. У рамках проєкту представлені роботи українців, які четвертий рік живуть під бомбардуваннями в своїх містах і селах, внутрішньо переміщених осіб та тих, хто вимушено покинув країну, а також митців із інших країн, що демонструє міжнародну підтримку України.

За час проведення артмарафону у ньому взяли участь понад 1000 митців із 20 країн, серед яких Україна, США, Канада, Албанія, Чорногорія, Румунія, Польща, Латвія, Франція та інші. Проєкт є частиною Міжнародного Художнього Фестивалю МАЛЮЙ.UA.WAR, що з початку повномасштабного вторгнення України триває без перерви, аналізуючи зміну свідомості різних поколінь під час війни.

За цей період проведено понад 60 виставок та заходів культурної дипломатії у 17 країнах світу, включно з США, Швейцарією, Ватиканом, Японією, Китаєм, Польщею та Аргентиною.

Проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM та промоушен і продакшен компанією STUDIORAR за сприяння Міністерства культури та стратегічних комунікацій, Міністерства закордонних справ та Київської міської влади.

Теги: #київ #артмарафон #покоління_війни #adrum

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:55 19.08.2025
"Київтеплоенерго" подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників

"Київтеплоенерго" подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників

03:29 19.08.2025
З моменту завершення опалювального сезону борг киян за тепло і гарячу воду зменшився лише на 7% і складає 6,5 млрд грн

З моменту завершення опалювального сезону борг киян за тепло і гарячу воду зменшився лише на 7% і складає 6,5 млрд грн

18:18 18.08.2025
На збірному пункті у Києві мобілізований порізав собі руки та шию

На збірному пункті у Києві мобілізований порізав собі руки та шию

09:01 18.08.2025
Вибух автомобіля стався через детонацію невідомого пристрою - поліція

Вибух автомобіля стався через детонацію невідомого пристрою - поліція

08:51 18.08.2025
В одному з районів Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий - КМДА

В одному з районів Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий - КМДА

19:51 17.08.2025
У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

20:08 15.08.2025
Кількість випадків COVID-19 в рази менша минулорічних показників, нові штами коронавірусу не викликають важкого перебігу хвороби – експерти

Кількість випадків COVID-19 в рази менша минулорічних показників, нові штами коронавірусу не викликають важкого перебігу хвороби – експерти

23:30 14.08.2025
Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

16:29 14.08.2025
У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна"

У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна"

18:45 11.08.2025
Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

РФ вдарила по нафтопереробних та газових об’єктах Полтавської області – Міненерго

Готовність США стати гарантом безпеки України змінює риторику про зупинку війни за будь-яку ціну на визнання, що РФ треба стримувати силою - Кондратюк

Кабмін запустить в 2025р програму "Авто-для-Захисника" - проєкт програми дій уряду

У Кременчуку після ворожій атаки знаходять нерозірвані касетні боєприпаси – мер

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Кабмін має подати до Ради законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему кінця 2025р - програма дій уряду

Трамп наполягає на зустрічі Путіна і Зеленського, щоб покласти край війні в Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА