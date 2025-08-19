Зеленський: я підтвердив готовність до двосторонньої зустрічі з Путіним, після цього розраховую на тристоронню зустріч

Україна готова до будь-яких форматів перемовин на рівні лідерів, президент України Володимир Зеленський готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним, після цього розраховує на тристоронню зустріч.

"Як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Найважливіші і болючі", - сказав Зеленський під час брифінгу.

"Тому я підтвердив і мене підтримували всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним і після цього розраховую на трьохсторонню зустріч, питання буде як пройде двостороння зустріч", - зауважив президент.