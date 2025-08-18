Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де на ґанку його зустрів президент США Дональд Трамп.

Про це стало відомо з трансляцій, які вели американські ЗМІ.

Раніше до Білого дому прибули європейські лідери й українська делегація.

Відомо, що на зустрічі лідерів від сторони США будуть присутні віце-президент США Джей Ді Венс, державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, глава апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.

До складу української делегації входять керівник ОП Андрій Єрмак, перший заступник міністра іноземних справ Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров, заступник керівника ОП Павло Паліса, посол України в США Оксана Маркарова.

Як повідомлялося, Зеленський у понеділок прибув до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом усі деталі щодо завершення війни. До нього приєднаються генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Італії та Великої Британії Джорджія Мелоні та Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон. Всі вони також прибули до Білого дому.