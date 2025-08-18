Інтерфакс-Україна
14:12 18.08.2025

Кількість постраждалих через удари БпЛА по житловій 5-поверхівці у Харкові зросла до 23 – Синєгубов

Ще три людини звернулися до медиків після ударів ворожих дронів по п'ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Постраждали жінки 60, 62 та 79 років – у них діагностовано гостру реакцію на стрес і гіпертонічний криз. Лікарі надали допомогу на місці. Загальна кількість постраждалих складає 23 людини", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок цієї атаки загинуло 7 мирних мешканців, серед яких 1,5-річна дитина.

Теги: #харків #атака_рф #синєгубов

