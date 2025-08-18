Інтерфакс-Україна
Події
07:21 18.08.2025

Петиція про звільнення Соловйової з посади директорки Департаменту охорони культспадщини КМДА набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити Марину Соловйову з посади директорки Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 19 червня і станом на 17 серпня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА — Марина Соловйова — системно дискредитує памʼяткоохоронну політику Києва. Замість боротьби з тими, хто руйнує історичні будівлі, вона подає позови проти громадських організацій, які ці будівлі захищають. Не реагує на масове знищення спадщини столиці. Не ініціює системних рішень, які мали б це зупинити. У міській раді досі лишається не прийнятим рішення про заборону зносу старовинних будівель віком понад 100 років. Використовує адмінресурс, аби заважати ініціативам відновлення памʼяток", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з чим, автор петиції вважає, що така поведінка є несумісною з посадою очільниці Департаменту, що мав би оберігати культурну спадщину від знищення. 

 

Теги: #чиновниця #звільнення #петиція

