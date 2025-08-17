Інтерфакс-Україна
Події
12:55 17.08.2025

На початку тижня ночі стануть холоднішими, вдень без змін, у вівторок по всій Україні без опадів

1 хв читати
На початку тижня ночі стануть холоднішими, вдень без змін, у вівторок по всій Україні без опадів

Короткочасний дощ, гроза очікуються в понеділок, 18 серпня, місцями у більшості центральних, вночі й Закарпатській, Київській, Сумській, вдень в Харківській, Одеській та Миколаївській областях 18 серпня, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 27-32°.

В Києві 18 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві 18 серпня найвища температура вдень була +36,2° в 1946р., найнижча вночі +7,4°C в 1919р.

У вівторок, 19 серпня, по всій Україні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29°. В Києві температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Теги: #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 15.08.2025
Невелике потепління очікується в Україні на вихідні, в неділю в багатьох областях дощі, місцями з градом

Невелике потепління очікується в Україні на вихідні, в неділю в багатьох областях дощі, місцями з градом

13:24 09.08.2025
Грози та град можуть ускладнити робота транспорту та комунальних підприємств на заході України в неділю – Укргідрометцентр

Грози та град можуть ускладнити робота транспорту та комунальних підприємств на заході України в неділю – Укргідрометцентр

12:52 09.08.2025
Температура в Україні найближчими днями повільно знижуватиметься, місцями короткочасні дощі з грозами

Температура в Україні найближчими днями повільно знижуватиметься, місцями короткочасні дощі з грозами

13:43 06.08.2025
Дощі йтимуть в більшості областей України в четвер, але у п'ятницю припиняться, температура без змін

Дощі йтимуть в більшості областей України в четвер, але у п'ятницю припиняться, температура без змін

ВАЖЛИВЕ

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц та Стубб теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Дрони ГУР атакували станцію "Ліски" у Воронезькій області РФ - джерело

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц та Стубб теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих у неділю

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

Оператори СБС знищили ще один сучаний російський танк "Прорив"

Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

Зеленський підписав рішення РНБО про санкції щодо виробників дронів в РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА