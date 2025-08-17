На початку тижня ночі стануть холоднішими, вдень без змін, у вівторок по всій Україні без опадів

Короткочасний дощ, гроза очікуються в понеділок, 18 серпня, місцями у більшості центральних, вночі й Закарпатській, Київській, Сумській, вдень в Харківській, Одеській та Миколаївській областях 18 серпня, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 27-32°.

В Києві 18 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві 18 серпня найвища температура вдень була +36,2° в 1946р., найнижча вночі +7,4°C в 1919р.

У вівторок, 19 серпня, по всій Україні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29°. В Києві температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.