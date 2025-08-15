Інтерфакс-Україна
21:24 15.08.2025

Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

На черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули ситуацію на фронті, посилення стійкості оборони та армії, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він доповів про зміни оперативної обстановки, зокрема про заходи зі стримування російських військ на Покровському та Добропільському напрямках: "Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед. Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків - на Донеччині, на Запоріжжі, тощо", – зазначив Сирський.

За його словами, ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, у Запорізькій області тощо.

Сирський подякував воїнам 79-ї і 82-ї десантно-штурмових бригад, 1-го і 425-го окремих штурмових полків, 25-го окремого штурмового батальйону, 2-го батальйону 92-ї штурмової бригади, підрозділам 32-ї механізованої бригади та 38-ї бригади морської піхоти, 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії та корпусу НГУ "Азов" за виконання завдань на Покровському напрямку.

Окремо він подякував воїнам 225-го окремого штурмового полку та 95-ї бригади ДШВ, які бʼють окупантів та звільняють українську територію на Сумщині.

"Наше завдання – ліквідувати диверсантів, максимально нищити основні підрозділи армії загарбника, їхню логістику і тилові мілітарні потужності, в тому числі й на території РФ", – підкреслив він.

Також на Ставці розглянули розвиток системи контрактів та можливості фінансування сектора оборони і безпеки України у 2025–2026 роках, зробивши наголос на розширенні контрактної армії.

 

Теги: #ставка #ворог #сирський

