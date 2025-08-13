Інтерфакс-Україна
Події
20:04 13.08.2025

Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта говорить про намір Європейського союзу тісно співпрацювати з США задля припинення війни, яку проти Україна веде Росія, і припинення вогню залишається пріоритетом як крок до змістовних переговорів.

Про це він написав у середу на своїй сторінці в соцмережі Х. Зважаючи на те, що Кошта відпочиває на півдні Франції, президент Емманюель Макрон запросив його взяти участь у зустрічах VTC з форту Брегансон.

"Дуже корисні сьогоднішні розмови щодо України між Президентом США, Президентом України Зеленським та європейськими лідерами напередодні важливої двосторонньої зустрічі на Алясці. ЄС має намір тісно та в єдності співпрацювати зі США, щоб припинити агресивну війну Росії та забезпечити справедливий і тривалий мир", - написав президент Європейської ради.

Він запевнив, що ЄС готовий зробити свій внесок. "Досягнення припинення вогню залишається пріоритетом як необхідний крок до змістовних переговорів з Україною", - додав Кошта.

 

