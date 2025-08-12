Інтерфакс-Україна
Події
13:15 12.08.2025

Протоку Дарданелли закрили через лісові пожежі в Туреччині

1 хв читати

Судноплавство в протоці Дарданелли, а також робота аеропорту міста-порту Чанаккале на північному заході Туреччини припинені через лісові пожежі.

"Лісові пожежі призвели до тимчасового закриття протоки Дарданелли для суден. Займання спричинені сильними вітрами та екстремально спекотною погодою", - повідомило агентство Bloomberg у вівторок.

За даними турецьких ЗМІ, у місті Кепез, розташованому в однойменній провінції, евакуювали понад 2 тис. осіб, 77 постраждали від отруєння чадним газом. Про смертельні випадки не повідомляють.

Губернатор провінції Чанаккале Омер Тораман заявив, що в гасінні загорянь задіяно 10 літаків, дев'ять вертольотів і 760 осіб.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакли повідомив у соцмережі X, що ліквідація осередків пожеж у центрі Чанаккале триває. Водночас міністр зазначив, що в окремих районах цієї провінції, а також у низці сусідніх адміністративних одиниць пожежі вдалося взяти під контроль.

Лісові пожежі не є рідкісним явищем для Туреччини. Так, протягом червня екстреним службам країни довелося боротися з 569 загоряннями.

Теги: #туреччина #дарданелли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 09.08.2025
Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

12:32 26.07.2025
Фідан: Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині

Фідан: Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині

11:07 24.07.2025
Фідан: Туреччина продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між Україною та РФ

Фідан: Туреччина продовжуватиме працювати над встановленням тривалого миру між Україною та РФ

21:37 23.07.2025
Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

21:15 23.07.2025
Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини: ми можемо сприяти проведенню обміну полоненими між Україною та РФ

20:59 23.07.2025
Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

Глава МЗС Туреччини: Сподіваємося, що Україна та РФ проведуть предметні консультації щодо обміняних меморандумів, кінцева мета - припинення вогню

20:41 23.07.2025
Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

Розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ у палаці Чираган у Стамбулі

19:25 23.07.2025
Зеленський щодо зустрічі в Стамбулі: Пріоритет - підготовка зустрічі лідерів

Зеленський щодо зустрічі в Стамбулі: Пріоритет - підготовка зустрічі лідерів

17:07 23.07.2025
Єрмак обгорив із директором Національної розвідувальної організації Туреччини повернення полонених з РФ

Єрмак обгорив із директором Національної розвідувальної організації Туреччини повернення полонених з РФ

16:10 23.07.2025
Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

ВАЖЛИВЕ

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Україна та Мексика підписали меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці – НАНЦ

Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

Комітет з питань фінансів рекомендує Раді відкликати Дубінського з посади заступника голови фінкомітету - нардеп

Офіс генпрокурора зареєстрував 5 проваджень щодо можливого побиття детективів НАБУ, об'єднану справу розслідує ДБР

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Прокуратура Хмельниччини повернула у власність громади частину пам’ятки національного значення – Єврейський некрополь

СБУ викрила в Одесі кліриків УПЦ (МП), які виправдовували воєнні злочини РФ

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

Путін хоче, щоб Україна зникла як держава, тому розмови про "мінімальні вимоги Москви" безглузді – Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА