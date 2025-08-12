Протоку Дарданелли закрили через лісові пожежі в Туреччині

Судноплавство в протоці Дарданелли, а також робота аеропорту міста-порту Чанаккале на північному заході Туреччини припинені через лісові пожежі.

"Лісові пожежі призвели до тимчасового закриття протоки Дарданелли для суден. Займання спричинені сильними вітрами та екстремально спекотною погодою", - повідомило агентство Bloomberg у вівторок.

За даними турецьких ЗМІ, у місті Кепез, розташованому в однойменній провінції, евакуювали понад 2 тис. осіб, 77 постраждали від отруєння чадним газом. Про смертельні випадки не повідомляють.

Губернатор провінції Чанаккале Омер Тораман заявив, що в гасінні загорянь задіяно 10 літаків, дев'ять вертольотів і 760 осіб.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакли повідомив у соцмережі X, що ліквідація осередків пожеж у центрі Чанаккале триває. Водночас міністр зазначив, що в окремих районах цієї провінції, а також у низці сусідніх адміністративних одиниць пожежі вдалося взяти під контроль.

Лісові пожежі не є рідкісним явищем для Туреччини. Так, протягом червня екстреним службам країни довелося боротися з 569 загоряннями.