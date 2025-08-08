Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Рада Європейського Союзу на засіданні в п'ятницю ухвалила рішення про надання Україні EUR 3,056 млрд в межах програми Ukraine Facility, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - написала Свириденко в Телеграм.

Ukraine Facility — фінансова підтримка України від Європейського Союзу у розмірі EUR50 млрд на 2024–2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

В кінці липня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє повідомив, що черговий, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий у серпні у меншому обсязі - 3,05 млрд євро замість 4,5 млрд євро, оскільки Україна не виконала 3 з 16 обіцяних Європейському Союзу реформ. З трьох незавершених реформ одна - це закон про територіальну організацію виконавчої влади (так звана "реформа децентралізації"), а інша - закон про реформу АРМА. Третя невиконана реформа стосується відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Перший регулярний транш Ukraine Facility, який Україна отримала у серпні минулого року, склав EUR4,2 млрд, у тому числі грант EUR1,5 млрд, другий у грудні минулого року – EUR4,1 млрд, з яких грант EUR1,5 млрд, а третій на початку квітня цього року – EUR3,5 млрд, у тому числі грант EUR0,4 млрд.

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько EUR12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких EUR1,5 млрд у вигляді грантової підтримки. В оновленій в кінці червня програмі з МВФ прогноз фінансування за цією програмою цього року складає $12,9 млрд.

В той же час згідно з умовами програми Ukraine Facility обсяг траншів прив’язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів з проханням вчасно приймати закони в рамках взятих Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами. "Ми вже втратили за перший квартал EUR1,2 млрд. З них EUR500 млн – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility", – констатував тоді Марченко.

Оновлена програма з МВФ передбачає, що за базового сценарію, за якого війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно Україні цього року у розмірі $42,8 млрд.