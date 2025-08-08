Інтерфакс-Україна
Події
13:23 08.08.2025

Керівник ЦПД: Уся інформація в медіа про "домовленості" щодо України – це вигадки

Інформація про умови можливих домовленостей між Україною та РФ, яка поширюється в медіа, не відповідає дійсності, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Ще раз скажу, інформація про різні "плани" і "домовленості" з умовами, яка зʼявляється в різних медіа, - це вигадки. Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Теги: #цпд #медіа #спростування #домовленості

