В одному з районів Київщини через атаку БпЛА пошкоджено 21 приватний будинок

Російські війська безпілотниками атакували один із районів Київської області, внаслідок чого постраждали три жінки та пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Ще одна неспокійна ніч на Київщині. У Бучанському районі пошкоджено 21 приватний будинок, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, 10 автомобілів", - написав він у телеграмі.

За словами Калашника, внаслідок атаки ворога гостру реакцію на стрес отримали дівчина та двоє жінок. Вся необхідна медична допомога надана на місці без госпіталізації.

"Ступінь пошкодження будинків різний - від вибитих вікон та дверей до часткової руйнації приміщень. З місцевою владою та нашими партнерами вже працюємо над допомогою людям, чиє майно постраждало", - зазначив він.

Глава ОВА зазначив, що всі оперативні служби на місцях подій та продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки дронами.

"Дякую нашим мисливцям з "Чистого неба". Завдяки їх вмілим діям перехоплено майже два з половиною десятки ворожих дронів за межами населених пунктів. Продовжуємо розвивати та масштабувати цей проєкт", - зазначив Калашник.