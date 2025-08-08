Інтерфакс-Україна
09:00 08.08.2025

У Харкові ліквідовано пожежу, спричинену ударом ворожого БпЛА, постраждали 2 мирних мешканці

Рятувальники повністю загасили пожежу на цивільному підприємстві у Салтівському районі Харкова, яка спалахнула внаслідок удару російського БпЛА близько опівночі.

"Сталася пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 м кв. Постраждали двоє цивільних — чоловік 1959 р.н. та жінка 1962 р.н., які зазнали гострої стресової реакції", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До ліквідації пожежі було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, зокрема піротехнічний розрахунок ДСНС.

Теги: #харків #бпла_рф #пожежі

