19:48 07.08.2025

Зеленський обговорив з директоркою МВФ нову програму фінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою, під час якої сторони обговорили нову програму фінансової допомоги для українців, а також додаткове фінансування для українських військовослужбовців.

"Важливо було почути, що МВФ бачить: попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи. Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим", - написав Зеленський в Телеграм у четвер ввечері за підсумками розмови.

"Говорили також про додаткове фінансування для наших воїнів. Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення", - додав голова Української держави.

Також він повідомив директорці МВФ про спільну з партнерами роботу для якнайшвидшого закінчення війни, а також про розмову з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами у середу та заплановані наступні кроки. "Робимо все можливе, щоб досягти достойного й тривалого миру вже цього року", - наголосив Зеленський.

