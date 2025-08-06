21:49 06.08.2025
Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян
Пожежі в дачному секторі, попередньо – без постраждалих, зафіксовано в Ковпаківському районі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм.
"Близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду – є влучання в Ковпаківському районі. Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби. Попередньо, жертв та поранених немає", - написав Григоров у власному телеграм-каналі.
Масштаби пошкоджень уточнюються. Тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюється.