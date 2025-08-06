Інтерфакс-Україна
Події
21:49 06.08.2025

Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян

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Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян

Пожежі в дачному секторі, попередньо – без постраждалих, зафіксовано в Ковпаківському районі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм.

"Близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду – є влучання в Ковпаківському районі. Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби. Попередньо, жертв та поранених немає", - написав Григоров у власному телеграм-каналі.

Масштаби пошкоджень уточнюються. Тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюється.

 

Теги: #атака #суми

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