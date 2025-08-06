Співробітниця "Укрпошти" загинула поблизу Краматорська через ворожий обстріл

Начальниця пересувного відділення "Укрпошти" Ольга Бордунова загинула внаслідок ворожого обстрілу поблизу Краматорська, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. 10 серпня Ользі виповнилося б 47 років" ,- написав він на своїй сторінці у Facebook в середу.

За його словами, ворожий дрон вразив автівку, убивши Ольгу та поранивши водія Павла. Водію вже краще, медики надають всю необхідну допомогу.

Смілянський подякував бійцям ЗСУ, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати Павла і боролися до останнього, аби допомогти Ользі та висловив співчуття рідним і близьким Ольги, її синові.

Він також повідомив, що сьогодні ворожий дрон вразив автівку "Укрпошти" на Херсонщині, всі залишилися живі.