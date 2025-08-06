В НАТО серйозно ставляться до порушень повітряного простору Литви російськими БпЛА

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів бесіду з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, під час якої сторони обговорили порушення повітряного простору Литви російськими військовими безпілотниками, повідомила речниця Альянсу Еллісон Харт.

"Генеральний секретар НАТО поспілкувався з міністром Будрісом щодо нещодавніх порушень повітряного простору Литви російськими військовими безпілотниками. НАТО дуже серйозно ставиться до цих інцидентів. Ми залишаємося пильними та готовими захищати кожен сантиметр території НАТО", - написала вона в соцмережі Х у середу.