13:57 06.08.2025
Матернова при призначення директора БЕБ: це важливий крок у напрямку зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів
Фото: https://x.com/kmathernova/
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вітає призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
"Чудова новина від Кабінету міністрів України сьогодні. Я вітаю призначення Олександра Цивінського директором БЕБ — це ключова реформа для вступу до ЕС та виконання вимог МВФ. Це ще один важливий крок у напрямку зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів.", - написала Матернова в соцмережі Х.