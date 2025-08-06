Матернова при призначення директора БЕБ: це важливий крок у напрямку зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів

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Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вітає призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Чудова новина від Кабінету міністрів України сьогодні. Я вітаю призначення Олександра Цивінського директором БЕБ — це ключова реформа для вступу до ЕС та виконання вимог МВФ. Це ще один важливий крок у напрямку зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів.", - написала Матернова в соцмережі Х.