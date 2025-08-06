Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня, помер у лікарні, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Разом росіяни своїми дронами та ракетами вбили 32 людей лише в останній обстріл. На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі", - написав Ткаченко в Телеграм у середу.

Раніше повідомлялося про 31 загиблого та 159 постраждалих, серед яких троє та 16 відповідно – діти.