22:51 05.08.2025
Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок вибуху в Житомирі - поліція
Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху в Житомирі, внаслідок якого загинула одна людина та постраждала ще одна, повідомила пресслужба поліції житомирської області.
"5 серпня близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора стався вибух. Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований", - ідеться в повідомленні в Facebook.
Як зазначається, на місці події працюють правоохоронці. Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.
Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1156394019853244&set=a.288264453332876