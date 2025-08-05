Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок вибуху в Житомирі - поліція

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху в Житомирі, внаслідок якого загинула одна людина та постраждала ще одна, повідомила пресслужба поліції житомирської області.

"5 серпня близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора стався вибух. Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований", - ідеться в повідомленні в Facebook.

Як зазначається, на місці події працюють правоохоронці. Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1156394019853244&set=a.288264453332876