На Харківщині внаслідок удару БпЛА зафіксовано влучання по цивільному підприємству в Балаклії — МВА

У результаті чергової ворожої атаки за допомогою ударних безпілотників у місті Балаклія Харківської області зафіксовано кілька влучань по території цивільного промислового підприємства, повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа. На щастя, постраждалих немає", — написав Карабанов у телеграм-каналі вночі пʼятниці.

Джерело: https://t.me/vkarabanov/948