Кількість постраждалих через ракетний удар у передмісті Харкова зросла до восьми, одна людина загинула

Кількість постраждалих внаслідок удару, який ЗС РФ завдали по Васищеву (Харківська обл), продовжує зростати, серед них є рятувальники.

"Загинув охоронець. Ще п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки — отримали поранення і травми. Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, російські військові застосували дві ракети С-300/С-400. Зафіксовано влучання по розподільчому центру, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.

.Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).