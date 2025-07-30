Інтерфакс-Україна
Події
16:16 30.07.2025

Трамп заявив, що 1 серпня – остаточна дата для укладення США торговельних угод з іншими країнами

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Трамп заявив, що 1 серпня – остаточна дата для укладення США торговельних угод з іншими країнами

Президент США Дональд Трамп нагадав у середу, що він не має наміру більше переглядати встановлений ним раніше дедлайн на укладення торговельних угод з іншими країнами - 1 серпня.

"Кінцевий термін 1 серпня - це і є кінцевий термін. Він залишається в силі, його не продовжать", - написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп додав, що "1 серпня – великий день для Америки".

9 квітня Трамп повідомив, що прийняв рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішень про збільшення мит на імпорт щодо понад 75 країн, які запросили діалог з цього питання, призначивши крайнім терміном 9 липня, а потім продовживши його до 1 серпня.

Теги: #торговельні_угоди #трамп

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