Зеленський підписав закон про публічно-приватне партнерство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства, повідомляє Верховна Рада України.

Відповідна картка закону № 4510-ІХ з відміткою підпису президента України розміщена на сайті парламенту.

Відповідно до внесених змін, вдосконалюється механізм залучення приватних інвестицій через державно-приватне партнерство для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових, пов’язаних із післявоєнною перебудовою економіки України.

Зазначається, що цей закон дозволяє залучати кошти до відновлення державних і комунальних об'єктів: доріг, мостів, шкіл, лікарень, житла, дитячих садків, портів, енергомереж, водопостачання..