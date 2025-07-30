Інтерфакс-Україна
Події
11:43 30.07.2025

Зеленський підписав закон про публічно-приватне партнерство

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Зеленський підписав закон про публічно-приватне партнерство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства, повідомляє Верховна Рада України.

Відповідна картка закону № 4510-ІХ з відміткою підпису президента України розміщена на сайті парламенту.

Відповідно до внесених змін, вдосконалюється механізм залучення приватних інвестицій через державно-приватне партнерство для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових, пов’язаних із післявоєнною перебудовою економіки України.

Зазначається, що цей закон дозволяє залучати кошти до відновлення державних і комунальних об'єктів: доріг, мостів, шкіл, лікарень, житла, дитячих садків, портів, енергомереж, водопостачання..

Теги: #верховна_рада #законопроект #зеленський

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