Інтерфакс-Україна
Події
20:00 25.07.2025

Російський БпЛА вдарив по центру Харкова, наслідки уточнюються

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Російський БпЛА вдарив по центру Харкова, наслідки уточнюються

Зафіксовано влучання російського БпЛА "черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд - житлові будинки та медичний заклад. Деталі уточнюємо" - написав він трохи пізніше.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2866

https://t.me/ihor_terekhov/2867

Теги: #харків #ворог #атака

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