Російський БпЛА вдарив по центру Харкова, наслідки уточнюються

Зафіксовано влучання російського БпЛА "черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд - житлові будинки та медичний заклад. Деталі уточнюємо" - написав він трохи пізніше.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2866

https://t.me/ihor_terekhov/2867