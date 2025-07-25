20:00 25.07.2025
Російський БпЛА вдарив по центру Харкова, наслідки уточнюються
Зафіксовано влучання російського БпЛА "черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
"За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд - житлові будинки та медичний заклад. Деталі уточнюємо" - написав він трохи пізніше.
Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2866
https://t.me/ihor_terekhov/2867