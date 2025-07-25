Інтерфакс-Україна
Події
10:14 25.07.2025

Зеленський запропонував, щоб правоохоронці, які мають родичів з РФ, проходили детектор брехн

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Зеленський запропонував, щоб правоохоронці, які мають родичів з РФ, проходили детектор брехн

У новому законопроэкті щодо принципів незалежності антикорупційних органів є пропозиція, щоб співробітники правоохоронних і антикорупційних органів, які мають родичів з/або в Росії, двічі на рік проходили детектор брехні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є нові норми в цьому законопроєкті, які про захист від впливу Російської Федерації, передусім через кейси, що відбулися з деякими представниками НАБУ. Мова, зокрема, про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів - це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії. Є пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. Всі правоохоронці і всі антикорупціонери мають бути в рівних умовах", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у четвер.

Як повідомлялося, проэкт закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" був внесений головою держави 24 липня і отримав реєстраційний номер №13533.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт містить положення, спрямовані на закріплення статусу САП як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності НАБУ. Пропонується механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів, впроваджуються нові превентивні та контррозвідувальні механізми захисту антикорупційних органів від можливого впливу держави-агресора.

Теги: #законопроєкт #детектор_брехні #зеленський

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