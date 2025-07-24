Мета нічного обстрілу залізниці навколо Одеси – заблокувати доступ до морпортів – "Укрзалізниця"

Фото: Укрзалізниця

РФ продовжує прицільні обстріли по цивільним інфраструктурним об'єктам та залізничному рухомому складу, зокрема в середу обстріл вівся навколо портів Одеси, щоб заблокувати до них доступ, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниця" (УЗ) у Телеграм-каналі.

"Вночі ворог вчергове бив навколо портів Одеси, аби заблокувати до них доступ. Проте, спрацювала розгорнута система моніторингу та оповіщення, а залізничники та залізничниці вчасно пройшли в укриття. Ніхто із працівників не постраждав", - зазначила "УЗ".

"Укрзалізниця" зауважила, що наразі активно відновлює зруйновані обʼєкти, і висловила співчуття всім, хто зазнав втрат від дій окупантів.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки РФ дронами по Одеській області постраждало четверо людей. Є й руйнування в житловому секторі, понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Постраждали дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центральній частині Одеси.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба уточнив, що цієї ночі РФ завдала удару по морських портах, транспортних вузлах і житлових кварталах. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру. Удар було спрямовано на об’єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частину обладнання знищено. Також зруйновано інфраструктуру "Укрзалізниці" - знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління.