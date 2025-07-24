Інтерфакс-Україна
Події
14:26 24.07.2025

УЧХ допомагає постраждалим від атак РФ в Одесі та Черкасах

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УЧХ допомагає постраждалим від атак РФ в Одесі та Черкасах
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу постраждалим від нічних атак Росії в Одесі та Черкасах.

"Одеса. На місці надзвичайної ситуації працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області. Волонтери допомогли евакуюватись одному мешканцю пошкодженого будинку, надали першу допомогу 4 людям, по першу психологічну допомогу звернулись ще 15 людей. Також волонтери забезпечили рятувальників і місцевих мешканців водою", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Наразі УЧХ надає одеситам гуманітарну допомогу, зокрема плівку для тимчасового перекриття пошкоджених осель.

Команда Черкаської обласної організації УЧХ працює на місці надзвичайної ситуації у Черкасах.

Волонтери встановили пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де надають першу психологічну допомогу постраждалим. У пункті допомоги можна також зарядити мобільні телефони, випити чаю чи води. Волонтери чергують на місці, щоб надати за необхідності першу допомогу.

Волонтери Черкаського обласного загону швидкого реагування УЧХ спільно з фахівцями з управління надзвичайними ситуаціями видають плівку, тарпаулін та OSB-плити та допомагають мешканцям пошкоджених будинків із тимчасовим ремонтом житла.

Як повідомлялось, у ніч на 24 липня збройні сили РФ атакували Одесу понад 30 ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали четверо місцевих жителів, пошкоджень зазнали дев’ятиповерхова, двоповерхові житлові будівлі та торгівельні павільйони на ринку "Привоз". Зафіксовано пошкодження об’єктів історичної забудови в центрі міста, зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

У ніч на 24 липня російські війська завдали ракетного удару по Черкасах. Постраждало семеро людей, серед них 9-річна дитина. Внаслідок російських ракетних ударів пошкоджено житлову інфраструктуру: за попередніми даними, 15 приватних та багатоповерхових будинків, гаражні приміщення та 13 автомобілів.

 

 

Теги: #прифронтові_території #тчху #евакуація #учх

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