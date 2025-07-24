Інтерфакс-Україна
Події
10:37 24.07.2025

Уночі РФ атакувала Україну 103 ударними дронами, 4 ракетами - Зеленський

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Уночі РФ атакувала Україну 103 ударними дронами, 4 ракетами - Зеленський
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У ніч на четвер РФ атакувала українські регіони 103 ударними дронами та чотирма ракетами, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Загалом було 103 ударних дрони, більшість з яких "шахеди", та чотири ракети. І щоночі Росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів. На жаль, на Харківщині загинуло троє людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, росіяни били по житлових будинках і "Привозу" в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині.

Президент наголосив, що на вчорашніх перемовинах у Стамбулі українська сторона знову озвучила російській пропозицію негайного та повного припинення вогню, у відповідь російські дрони б'ють по українських житлових будинках.

"Росія не припиняє терор, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах. Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала", - резюмував глава держави.

Теги: #атаки_рф

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