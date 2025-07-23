Вночі знешкоджено 45 зі 71 ворожих дронів

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Протиповітряна оборона збила та подавила 27 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі України, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на середу, крім того, 18 БпЛА були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

"Противник атакував 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів… Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України в середу вранці.

За даними Повітряних сил, ворог атакував території Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Черкаської областей.

Минулої ночі було знешкоджено один з найменших відсотків випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення, однак він вищий, ніж в ніч на 20 липня, коли було знешкоджено лише 25 з 57 випущений БПлА, при цьому були зафіксовані влучання решти 32.