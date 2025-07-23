Інтерфакс-Україна
Події
08:29 23.07.2025

У Києві чоловік відкрив стрілянину по авто через конфлікт з водієм

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У Києві чоловік відкрив стрілянину по авто через конфлікт з водієм

У Подільському районі столиці поліцейські затримали чоловіка, який вранці відкрив стрілянину по автомобілю у дворі житлового комплексу.

Як повідомили в поліції, 35-річний зловмисник стріляв із травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зброю вилучено, чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Розпочато провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Теги: #київ #стрілянина #поліція

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