Найближчі дні в Україні будуть теплішими, на півдні - спека

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на 22 липня у західних та східних областях України, а вдень - по всій Україні, крім південного сходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні та сході країни до 23°; вдень 27-32°, у західних областях 22-27°.

У Києві у вівторок, 22 липня, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 22 липня була 34,9° в 1936р., найнижча 8,3° в 1909р.

У середу, 23 липня, вночі у північних та центральних областях України, вдень на сході, південному сході країни та в Сумській області місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 14-19°, вдень 24-29°; на решті території вночі 17-22°, вдень 27-32°, на півдні місцями сильна спека 35-36°, у Дніпропетровській області 35-37°. У західних областях 21-26°.

У Києві у середу, 23 липня, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.