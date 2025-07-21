Працівника прокуратури, який насмерть збив у Києві жінку, відправили під арешт без права застави – ЗМІ

Суд відправив під арешт без права застави державного службовця, головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Андрія Молочного, який в нетверезому стані за кермом збив жінку в центрі Києва, яка згодом померла у лікарні.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода в понеділок, суд повністю задовольнив клопотання прокурора.

Як повідомлялося, Молочний збив жінку о 23:25 в суботу, 19 липня, на вулиці Великій Васильківській у центрі української столиці, після чого намагався втекти з місця події. Результат обстеження показав, що в крові Молочного було 1,77 проміле алкоголю (в межах норми – показник 0,2 проміле).

Згідно із відео, яке раніше розмістили правоохоронці, Молочний рухався на великий швидкості по вул. Великій Васильківський проти напрямку дозволеного руху, який на цій ділянці вулиці є одностороннім. На перехресті з вул. Діловою він вилетів на тротуар, де збив жінку та врізався у будинок, після чого покинув місце ДТП.

За даними пабліків, зловмисник був затриманий правоохоронцями в сусідньому кварталі вже через 30 хв і повернутий на місце ДТП.

Перехожі невідкладно надали постраждалій першу допомогу, зокрема, наклали турнікети, але вона встигла втратити велику кількість крові і наступного дня, 20 липня, померла в лікарні.

Молочному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодекса України (порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини).

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про правопорушення здійснене співробітником прокуратури та висловив готовність виступати обвинувачем проти нього в суді. "Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і Закон одні для всіх… Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури", - написав він у Телеграм.