Інтерфакс-Україна
Події
19:31 20.07.2025

До кінця доби на Київщині очікується гроза, можуть бути ускладнення роботи енергетичних підприємств

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До кінця доби на Київщині очікується гроза, можуть бути ускладнення роботи енергетичних підприємств

До кінця доби неділі в Київській області очікується гроза, що може призвести до ускладнень роботи енергетичних підприємств, повідомила пресслужба київської обласної військової адміністрації.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. До кінця доби 20 липня гроза", - сказано в телеграм-каналі.

Як зазначається, очікується I рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

 

Теги: #київщина #негода

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