Інтерфакс-Україна
Події
11:58 19.07.2025

Росіяни масовано атакували КАБами Шосткинську громаду

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Росіяни масовано атакували КАБами Шосткинську громаду, обсяги втрат і пошкоджень уточнюються, повідомив міський голова Микола Нога.

"Російський агресор сьогодні (19.07.) продовжує наносити масований авіаційний удар (КАБ) по території Шосткинської міської територіальної громади. Працює аварійно-рятувальна бригада", - написав він у фейсбуці у суботу.

Обсяги втрат і пошкоджень уточнюються.

В місцевих пабліках повідомляється про щонайменше 6 скидів авіабомб.

Раніше повідомлялося, що вночі російські окупанти майже чотири години поспіль атакували Шостку ударними безпілотниками, були зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки.

Теги: #шостка #каби #атака

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