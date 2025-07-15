Інтерфакс-Україна
Події
17:40 15.07.2025

Перша заступниця міністра соцполітики Марчак ухилилася від відповіді щодо кандидування на посаду міністра

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Перша заступниця міністра соцполітики Марчак ухилилася від відповіді щодо кандидування на посаду міністра

Перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак ухилилася від відповіді, чи кандидує вона на посаду міністра.

"Я думаю, що дуже скоро ми всі будемо знати , який склад нового уряду, тому я пропоную дочекатися новин", - сказала Марчак в ефірі національного телемарафону у вівторок, відповідаючи на питання, чи може вона посісти крісло міністра.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") допустив, що під час переформатування уряду, посаду може втратити міністр соціальної політики Оксана Жолнович, натомість її перша заступниця Марчак стане міністром.

Теги: #кандидатура #марчак_дарія

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