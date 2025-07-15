Єрмак: ми підтримуємо саме таку модель – мир через силу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вшанував памʼять українських захисників і захисниць разом зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом та поклали квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в Києві.

"Загиблі наші герої. Цього б не сталося, якби путін не розпочав війну, яку тепер необхідно завершити. Це можливо через силу. Мир через силу - ми підтримуємо саме таку модель. Сильні рішення президента США Дональда Трампа, посилення України через допомогу та найкращу, американську зброю. Послаблення Росії через санкції, а також через поразки на фронті", - написав він у телеграмі.

За словами Єрмака, український військово-промисловий комплекс (ВПК) разом з американським та європейським здатні забезпечити стабільність західної безпеки. "Чудова українська зброя вже завдає втрат ворогу в його тилу. Справедливість досягається силою. Путін програє, його режим, побудований на геноциді, програє. Так і буде. Я дякую Кіту Келлогу за ту постійну комунікацію, за взаєморозуміння і конструктивне бачення, підтримку України та свободи", - зазначив він.

Україні ще багато необхідно зробити, але "ми точно на шляху правди".

"Президент України Володимир Зеленський завжди казав, що Путін розуміє тільки силу. Також Путін постійно бреше, тягне час. В цих поглядах президент України та президент США Дональд Трамп мають повне взаєморозуміння. Сильні лідери завжди перемагають", - резюмував Эрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6579