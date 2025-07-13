В України буде спекотно, на заході - короткочасні дощі й грози

В Україні у понеділок, 14 липня, у західних, вдень і в Житомирській областях короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві 14 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 29-31°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 липня найвища температура вдень була 35,9° в 2024р., найнижча вночі 8,0° в 1911р.

У вівторок, 15 липня, в Україні в західних, вдень і на північному сході країни короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°; на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, на півдні країни місцями сильна спека 35-37°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура 17-19°, вдень 27-29°.