Уражено авіазавод в Московській області та підприємство з виготовлення ракет для ППО – Генштаб ЗСУ

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В рамках зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ".

"Це підприємство виконує повний спектр робіт - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

"Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються", - зазначили в Генштабі.

Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна знаходиться у м . Луховіци Московської обл.