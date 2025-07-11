Інтерфакс-Україна
Події
12:02 11.07.2025

Зеленський після атаки по Харкову: потрібні інвестиції у дрони-перехоплювачі та посилення санкцій проти РФ

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Зеленський після атаки по Харкову: потрібні інвестиції у дрони-перехоплювачі та посилення санкцій проти РФ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна потребує інвестицій в дрони-перехоплювачі з боку країн-партнерів та посилення санкцій проти РФ, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари РФ по Харкову та низці областей в ніч на п'ятницю.

"Удари Росії по наших людях. Чергова жорстокість. У Харкові внаслідок атаки дронами поранені дев’ять людей. Серед постраждалих – жінки в пологовому будинку. Породіллі з дітьми, жінки після операцій. На щастя, серед дітей постраждалих немає… Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії", - написав в Телеграм Зеленський, який взяв участь у Конференції з відновлення України, що 10-11 липня проходить в Римі.

Він наголосив, що Україні потрібен захист, передусім системи протиповітряної оборони та дрони-перехоплювачі. "З усіма партнерами про це говорили, є позитивні сигнали, і важливо, щоб вони перейшли до реальних інвестицій у цю технологію. Потрібно посилити санкції. Очікуємо схвалення нового санкційного пакета. Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше", - сказав Зеленський.

Теги: #харків #атака_рф #зеленський

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