АРМА оголосило відкритий конкурс на пошук управителя для виробника напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

Фото: https://t.me/olena_duma_arma/

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на управління підприємством "Ромєрм" , керівної компанії підсанкційного заводу м'ясних напівфабрикатів "Єрмоліно" у Дніпропетровській області, повідомила керівник агентства Олена Дума у Telegram.

Вона нагадала, що АРМА мала складності з цим активом через екологічну загрозу і спроби шахрайства під час конкурсного відбору, які завершились кримінальним провадженням за підробку документів.

"Завдяки скоординованим діям з урядом, Мінекології, Держпродспоживслужбою екологічну загрозу ліквідовано, актив збережено та підготовлено до нового старту", - констатувала Дума.

Оцінюючи важливість активу для країни, керівник АРМА назвала його вартість - в 558 млн грн і наявність ліцензії на виробництво, функціональну дистрибуцію, сучасне працююче німецьке та італійське обладнання.

Відновлення стратегічного для регіону заводу, за словами Думи, може запрацювати одразу як отримає управителя. Він зможе забезпечити продовольчу безпеку регіону, створити до тисячі робочих місць, наповнити місцевий і державний бюджети за рахунок ефективного управління. Усе це сприятиме відновленню стабільності регіону та покращенню соціального статусу місцевого населення.

АРМА запросила до участі у відкритому конкурсі всіх охочих управителів, крім представників держави-агресора.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 23 липня 2025 року. Початок аукціону — 23 липня 2025 року.

Як повідомлялося, виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" налагоджено 2008 року на заводі в Дніпропетровській області, яким керує юрособа ТОВ "Ромєрм". Підприємство виробляє широкий асортимент заморожених напівфабрикатів: пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерики, котлети тощо.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромєрм" належить громадянину РФ і Мальти Іллі Александрову, 30% - швейцарському АТ "ЕБР Фінанцхолдинг АГ" (EBR Finanzholding AG). Юрособа 2020 року отримала 35,1 млн грн чистого прибутку за 124,9 млн грн виручки, а 2020 року - співставні 31 млн грн чистого прибутку за 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року вона отримала 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.

Водночас "Київ-Торг" і "Дніпро-Вендор" повністю належать Александрову й реалізують вироблені на заводі в Чумаках напівфабрикати. Виручка "Київ-Торгу" 2020 року становила 724 млн грн за 24,7 млн грн чистого збитку, а за дев'ять місяців 2021 року - 871 млн грн за 33,5 млн грн чистого збитку. Виручка "Дніпро-Вендору" 2020 року - 775 млн грн за 0,3 млн грн чистого збитку, а за дев'ять місяців 2021 року - 1,12 млрд грн за 18 млн грн чистого прибутку.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) у січні 2023 року передало в управління АРМА комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" та його корпоративні права, на які відомство наклало арешт у серпні 2022 року.

БЕБ обвинувачує підприємства Александрова в Україні в ухиленні від сплати податків у 2019-2021 роках на 150 млн грн. Найбільший в Україні комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів виробляв широкий асортимент заморожених напівфабрикатів: пельмені, хінкалі, вареники, млинці, котлети тощо.

Під маркою "Продукти Єрмоліно" виробляються також напівфабрикати в Калузькій області РФ, де "Єрмоліно" опікується також випуском кондитерських виробів.