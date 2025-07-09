01:48 09.07.2025
На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували - Калашник
У Київській області в результаті ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.
"На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні", - написав він в телеграмі.
За словами Калашника, попередній діагноз - закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається.
Більш детальна інформація згодом, зазначив він.
"Ворог продовжує масовану атаку БпЛА на мирні населені пункти Київщини. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначив глава ОВА.
Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6194