На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували - Калашник

У Київській області в результаті ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні", - написав він в телеграмі.

За словами Калашника, попередній діагноз - закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається.

Більш детальна інформація згодом, зазначив він.

"Ворог продовжує масовану атаку БпЛА на мирні населені пункти Київщини. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначив глава ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6194